Restaura Ayuntamiento mural de Xallitic

agosto 11, 2025

Xalapa, Ver.- Con el fin de recuperar el espacio público, fortalecer la identidad y celebrar el segundo aniversario de Xallitic como Barrio Mágico, el Ayuntamiento lleva a cabo los trabajos de restauración del mural “El paso de Hernán Cortés por Xalapa”, ubicado en la calle Dr. Rafael Lucio.

El Departamento de Imagen Urbana de la Dirección de Obras Públicas solicitó que se realizaran los trabajos, mismos que iniciaron la semana pasada bajo el cuidado de la restauradora y egresada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete”, Verónica Fernández de Castro.

La especialista en pintura mural ya realizó la restauración de esta misma obra hace 15 años y, ahora, nuevamente está a cargo de las labores.

La restauradora explicó que el próximo mes se concluirían los trabajos que incluyen el resanado con arena fina y acabados acordes con la textura original del mural, para conservar la homogeneidad de la técnica y la pintura.

Verónica Fernández de Castro cuenta con 30 años de experiencia y ha trabajado en la restauración de diversos murales ubicados en escuelas y edificios públicos de ciudades como Tuxpan, Papantla, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, y el Paseo de los Lagos, en Xalapa.

El mural “El paso de Hernán Cortés por Xalapa” es una obra del artista Francisco Salmerón Tinarejo, realizada en la década de 1960, bajo la técnica de acrílico sobre aplanado de cal y arena.

El trabajo describe la Ruta de Hernán Cortés en su viaje de la Villa Rica de la Vera Cruz a México, y su paso por Xalapa.

El mural en que destacan los cuatro barrios que dieron origen a Xalapa, es considerado patrimonio artístico del siglo XX.