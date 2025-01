Repuntan robos en unidad Fovissste; vecinos temen por su seguridad

enero 13, 2025

Juan David Castilla. Xalapa, Ver.- Vecinos de la unidad habitacional Fovissste, en esta ciudad de Xalapa, reportaron robos recurrentes y piden vigilancia policial para evitar ser una víctimas más de la delincuencia.

De manera anónima por temor a represalias, indicaron que han notificado la situación al número de emergencias 911, sin obtener una respuesta favorable.

Incluso, dieron a conocer que se han reportado al menos tres robos en un solo edificio de la unidad habitacional, lo que resulta alarmante para los residentes.

“Nosotros ya lo reportamos al 911 y a los grupos de redes vecinales pero al momento pues nadie nos ha hecho caso. Es importante que aquí pues haya rondines por parte de la policía municipal en este caso porque así nos ha notificado que les corresponde a ellos pero bueno pues no hemos visto solución y bueno en esta zona ya se han dado al menos unos tres casos en un solo edificio”, expresaron.

Las personas temen por la seguridad de sus familias y la de su patrimonio. Por ello, solicitaron a las autoridades que realicen operativos en dicha zona de Xalapa.

“Entonces obviamente esto nos angustia porque aunque nosotros hemos reforzado nuestras medidas de seguridad pues estos robos siguen existiendo porque bueno yo creo que obviamente se cometen o en la noche muy noche o cuando nosotros vamos por los niños a la escuela compramos el mandado así porque aquí bueno viven personas pero no, no en este edificio, no viven familias como tal sino personas que vienen a rentar que son una o dos donde las casas prácticamente pues todo el día están vacías”, indicaron.

Por tal motivo, pidieron la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía Municipal para que se refuercen los operativos y la vigilancia en su unidad habitacional.