Repuntan denuncias por aborto; Veracruz se mantiene fuera de los focos de alerta

enero 26, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. De acuerdo con el informe más reciente de la agencia TResearch International, basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), México registró un incremento en las denuncias por aborto durante el cierre del año pasado.

En diciembre de 2025 se contabilizaron 79 carpetas de investigación, lo que representa un aumento del 11 por ciento en comparación con las 71 denuncias reportadas en el mismo periodo de 2024, consolidando una tendencia al alza en la estadística nacional.

Este incremento sitúa a diciembre de 2025 como el punto más alto de incidencia para un cierre de año en la última década.

El análisis histórico muestra que, tras una fluctuación considerable que incluyó un repunte del 29 por ciento entre 2023 y 2024, la cifra actual de 79 casos supera incluso el pico registrado en 2022.

Este comportamiento estadístico refleja una presión constante en el sistema de procuración de justicia nacional respecto a este rubro en comparación con años anteriores, como 2017, donde apenas se registraron 28 casos.

En este contexto nacional de crecimiento, resulta relevante observar la distribución geográfica de los casos. A diferencia de lo que ocurre en otras entidades que impulsan la estadística hacia arriba, el estado de Veracruz no sobresale entre las zonas con mayor número de casos.

La entidad veracruzana se mantiene alejada de los primeros lugares de incidencia, desmarcándose de la presión al alza que experimentan otras regiones del país y reportando cifras que no representan un foco rojo en el panorama delictivo nacional presentado por la consultora.

Con este balance, el país entra al 2026 con un acumulado histórico que ha mostrado variaciones drásticas, desde aumentos exponenciales como el 96 por ciento vivido en 2018, hasta la estabilización actual que, aunque muestra un crecimiento moderado del 11 por ciento anual, marca un nuevo máximo en los registros de la agencia para un mes de diciembre.