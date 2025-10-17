Reporta gobernadora de Veracruz desbordamiento del Río Pánuco, se mantiene monitoreo

octubre 17, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García informó que el río Pánuco salió de su cauce y registra un desbordamiento de 33 centímetros, por lo que se mantiene vigilancia permanente sobre el afluente de agua.

En su enlace esta mañana a la conferencia del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que en Pánuco se activaron ya seis albergues, donde se han trasladado 486 personas.

“Tenemos actualmente una situación: son 33 centímetros de agua que ha salido del nivel del río; Conagua está monitoreando y no se ve que venga una cresta alta. Sin embargo, estamos atentos. Actualmente hay seis albergues en Pánuco, donde se atienden a 486 personas, entre habitantes del municipio y personal que se desplazó hacia la zona”.

REPORTE DE LA SITUACIÓN EN VERACRUZ

La mandataria veracruzana informó también que se mantienen tre cabeceras municipales y 37 comunidades incomunicadas, además de 50 refugios temporales funcionando con 4 mil 768 personas albergadas.

Nahle García detalló que se trabaja con una fuerza de tarea de 9 mil 788 personas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), el Gobierno del Estado, autoridades municipales y voluntarios para atender a los damnificados y en acciones de limpieza.

“Se han entregado 58 mil 288 despensas a las comunidades afectadas y la maquinaria , más de 601 unidades de maquinaria, entre retroexcavadoras, vactor, volteos, grúas y góndolas están en municipios donde estamos haciendo limpieza, sobre todo y donde la SICT y la Secretaría de Obras Públicas del Estado están abriendo caminos que quedaron destrozados o derrumbes muy graves”.

Durante la emergencia se han proporcionado 47 mil 920 comidas calientes y 227 mil 335 litros de agua embotellada a la población damnificada.

Dio cuenta que se contabilizan más de 300 mil afectados en la zona norte del estado de Veracruz.