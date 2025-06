Rehabilitaron Casa Veracruz con una inversión de 2.4 millones de pesos

junio 17, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Con una inversión de 2.4 millones de pesos se llevó a cabo la remodelación de Casa Veracruz, la cual ocupará la gobernadora en próximas fechas.

La misma Rocío Nahle García dijo que se realizó una rehabilitación integral de la casa que corrió a cuenta de la Oficina de la Gobernadora, a donde se pagará la factura.

“Con todo lo que lleva, baños, no sé qué había pasado, hay tres recámaras, no había clóset, no había guardarropa, entonces se hicieron, el comedor, la sala, tiene un espacio como para Biblioteca”.

La mandataria veracruzana, indicó que en breve se mudará a la Casa Veracruz, porque todavía había que comprar toallas, sábanas, aunque no sería mucho pues solo la habitaría con su esposo.

“Ya prácticamente ya está lista, lo entregaron la semana pasada. A la Casa Veracruz le falta donde está el salón, oficinas, vamos a ir a pintar y arreglar, pero en la casa sí se requería. La casa tiene duela, madera y hay un área que tiene polilla, le hicieron tratamiento, pero se tuvo que haber quitado”.

Asimismo, indicó que la zona que tiene en comodato la Universidad Popular Autónoma de Veracruz se queda como está y solo se remodelará la zona de auditorio.

Finalmente, Rocío Nahle dijo que se procurará dar los menos problemas a los vecinos y a la zona habitacional donde se ubica la casa que es ocupada generalmente por el o la gobernante en turno.