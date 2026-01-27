Rehabilitan carretera Saltabarranca–San Pedro para beneficiar a comunidades rurales

enero 27, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. En un esfuerzo por abatir rezagos históricos en la infraestructura vial del municipio de Saltabarranca, el presidente municipal Elvis Laureani Román encabezó el banderazo de inicio para la rehabilitación de la carretera Saltabarranca–San Pedro.

Esta obra del programa “Rehabilitación de Caminos Rurales”, responde a una de las demandas más sentidas de la población, ya que este tramo carretero no había recibido una intervención de esta magnitud desde su construcción original.

El proyecto tiene como objetivo prioritario fortalecer la conectividad entre la cabecera municipal y diversas comunidades rurales, facilitando el traslado seguro de familias y el transporte eficiente de productos agrícolas.

Durante el arranque de los trabajos, el alcalde destacó que esta vía es fundamental para el desarrollo de localidades como Boca de la Sierra, Zamora, El Rincón y Carlos Huerta Nájera, sectores que dependen de esta infraestructura para su movilidad diaria y crecimiento económico.

La administración municipal subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para garantizar caminos dignos y funcionales en las zonas más apartadas del municipio.

Con la ejecución de este proyecto, el gobierno de Elvis Laureani Román reafirma su compromiso de priorizar obras de alto impacto social que generen beneficios reales y duraderos, impulsando así el bienestar colectivo y la transformación de la infraestructura en Saltabarranca.