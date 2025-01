Regreso a clases en Nuevo León será opcional debido a las bajas temperaturas

enero 7, 2025

Ante el regreso a clases, programado para este jueves 9 de enero, y el impacto del frente frío y las temperaturas extremas que se esperan, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que la asistencia de los alumnos de educación básica será opcional, es decir, bajo criterio de los padres de familia.

En sus redes sociales, el mandatario estatal indicó que los padres de familia tomarán la decisión de mandar no a sus hijos a la escuela el próximo jueves 9 de enero, cuando -de acuerdo los pronósticos climatológicos- la temperatura será de dos grados centígrados y con posibles lluvias.

“Después de una reunión con la Secretaría de Educación hemos tomado la determinación que el jueves sea opcional, sobre todo a criterio de los padres que no hay mejor y atinado criterio que el de ellos mismos, el que asistan nuestros niños a la escuela el jueves.

“Vamos a tener medidas preventivas, estamos todos listos para recibir e iniciar clases, pero era muy importante que cada padre en cada caso, sobre todo en niños que presenten alguna enfermedad respiratoria o tengan alguna enfermedad particular, pues si deciden no enviarlos y quedarse en casa, así se tomará la medida, no es obligatoria la asistencia este jueves”, indicó el mandatario.

Samuel García destacó que si los padres de familia deciden enviar a sus hijas e hijos a la escuela ese día, que lo hagan bien abrigados, además que tomen precauciones ante las lluvias. “Estaremos más adelante determinando lo conducente para el día el viernes, por lo pronto este jueves opcional a discreción de padres la asistencia a clases”, enfatizó.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Nuevo León informó, en un comunicado, que determinó que para los niveles educativos de inicial, preescolar y primaria se deja a consideración de los padres de familia la asistencia de sus hijas e hijos a clases este jueves, en especial si presentan algún problema respiratorio o enfermedad crónica.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, el jueves será el día más frío de la semana, pues se prevé una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de solo 5 grados. Para el viernes 10 continuará el ambiente frío con una temperatura mínima de 4 grados; ya para la tarde se esperan 14 grados y cielo despejado.