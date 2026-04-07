Refuerzan presencia policial en Xallitic para prevenir incidentes nocturnos

abril 7, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Como parte de las estrategias de prevención en el centro de la ciudad, autoridades municipales reforzaron la presencia policial nocturna en el puente Xallitic, un punto donde recientemente se han registrado intervenciones para evitar posibles suicidios.

El director de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Gómez Vázquez, informó que se instaló un binomio de seguridad con presencia fija durante la noche, en un horario de 18:00 a 08:00 horas, con el objetivo de inhibir conductas de riesgo y brindar atención oportuna.

Además de esta medida, se mantienen recorridos constantes por parte de patrullas en el primer cuadro de la ciudad, buscando fortalecer la vigilancia en zonas consideradas prioritarias.

El funcionario señaló que, aunque no se tiene un registro preciso, durante el mes de marzo se atendieron casos de personas que intentaron atentar contra su vida, lo que motivó a reforzar las acciones preventivas, especialmente en horarios nocturnos.

Asimismo, destacó que la corporación opera actualmente con un esquema de turnos de 12 horas laborales por 24 de descanso, con la finalidad de mejorar el rendimiento y la capacidad de respuesta de los elementos.

Con esta estrategia, la autoridad municipal busca pasar de una vigilancia itinerante a una presencia permanente en el puente Xallitic, considerado un punto sensible dentro de la ciudad.