Red de Refugios critica falta de recursos al cierre de 2025

diciembre 21, 2025

Juan David Castilla

A escasos días de que finalice el año 2025, la Red Nacional de Refugios (RNR) emitió una alerta urgente ante el incumplimiento en la entrega de recursos destinados a la protección de mujeres víctimas de violencia en el país.

La organización denunció que diversos refugios aún no han recibido la segunda ministración del presupuesto anual, lo que ha derivado en que el personal especializado no perciba sus honorarios íntegros, una situación que la Red califica formalmente como un acto de violencia institucional.

Esta omisión administrativa por parte del Estado mexicano ha generado una crisis de operatividad que compromete la seguridad de quienes se encuentran bajo resguardo.

La RNR subrayó que estos retrasos no deben ser vistos como simples trámites burocráticos, ya que cada día de rezago financiero vulnera derechos fundamentales y pone en riesgo la vida de mujeres, niñas y niños que dependen de estos espacios para escapar de situaciones de peligro extremo.

Ante la gravedad del panorama, la Red Nacional de Refugios dirigió una exigencia directa a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de las Mujeres para que asuman su responsabilidad y rindan cuentas sobre la retención de estos fondos.

La organización enfatizó que la rendición de cuentas es indispensable para garantizar que el presupuesto asignado cumpla su propósito de salvar vidas, especialmente en un contexto donde la violencia de género no da tregua.

El llamado concluye con una demanda de atención inmediata para que los recursos sean liberados antes de que concluya el ejercicio fiscal 2025.

La RNR advirtió que mantener la red de protección en la incertidumbre financiera es una forma de desatención que debilita el acceso a la justicia y a una vida libre de violencia, por lo que instaron a las autoridades federales a actuar con la urgencia que la emergencia feminista requiere.