Recomienda PC Xalapa mantenerse abrigado ante el descenso de la temperatura

enero 31, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La directora de Protección Civil Municipal, Alma Fuertes, llamó a la población a tomar precauciones por el descenso de la temperatura que se registra en la ciudad y abrigarse «como cebolla, en capas» para mantener el calor.

Recordó que la tarde del viernes ingresó al municipio el Frente Frío número 32, el cual provocará un evento de viento del norte con rachas de hasta 35 kilómetros por hora durante la tarde y de hasta 55 kilómetros por hora por la noche y madrugada.

Ante estas condiciones, la funcionaria exhortó a la población a extremar medidas de prevención, principalmente evitar encender fuego, ya que las rachas de viento podrían avivarlo y provocar incidentes.

Asimismo, recomendó asegurar o resguardar objetos sueltos como láminas, estructuras ligeras, cables o cualquier material que pueda ser levantado por el viento y representar un riesgo para las personas o sus viviendas.

Alma Fuertes señaló que, a partir de hoy, se comenzará a sentir un descenso en las temperaturas, debido al establecimiento de una masa de aire ártico asociada a este frente frío, condiciones que se mantendrán hasta el domingo o lunes de la próxima semana.

Por ello, pidió a la ciudadanía abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y salir bien cubiertos, utilizando varias capas de ropa.