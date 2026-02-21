Recauda Ayuntamiento de Xalapa 111 mdp por predial; alistan cierre fuerte en febrero

febrero 21, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Ayuntamiento de Xalapa ha recaudado 111 millones de pesos por concepto de impuesto predial al corte del 19 de febrero, informó el director de Ingresos, José Marcelo Aguilar Montero, quien destacó que la meta es mantener el ritmo y cerrar el mes con alta participación ciudadana.

En la capital veracruzana existen 156 mil 720 predios registrados; de ellos, 119 mil contribuyentes ya realizaron su pago, lo que representa alrededor del 76 por ciento del padrón.

Sin embargo, únicamente el 15 por ciento de los inmuebles se encuentra actualizado en materia catastral, un tema que continúa como pendiente para la administración.

Agregó que se han implementado ajustes operativos y estrategias para facilitar el cumplimiento durante el segundo mes del año.

Recordó que el plazo para pagar el predial vence el 28 de febrero. Ese día, el Palacio Municipal abrirá de 9:00 a 15:00 horas, con posibilidad de extender el servicio hasta las 17:00 horas en caso de registrarse alta afluencia.