Reaparece Alcalde de Perote tras complicaciones de salud

abril 8, 2026

Juan David Castilla

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, el alcalde de Perote, Vinicio Asencio Fernández, reapareció públicamente para agradecer las muestras de apoyo recibidas tras haber atravesado un periodo difícil de salud que incluyó diversas intervenciones quirúrgicas.

El munícipe reconoció que el proceso de recuperación no ha sido sencillo. A pesar de su estado convaleciente, Asencio Fernández aseguró que no se ha despegado de sus funciones, manteniendo una estrecha coordinación con el cuerpo edilicio para la toma de decisiones que beneficien al municipio.

«He estado trabajando junto con ellos para tomar las mejores decisiones para poder construir y mejorar nuestro bello municipio», afirmó el alcalde.

Durante su mensaje, el alcalde enfatizó que los pilares de su administración son la honradez y la lealtad hacia la sociedad. Hizo un llamado a su equipo de trabajo para mantener un desempeño ético y limpio, asegurando que se ha rodeado de personas comprometidas con estos valores para garantizar una gestión eficiente a pesar de los retos pendientes.

El edil se mostró sensible ante los recientes fallecimientos ocurridos en la comunidad, enviando sus condolencias a las familias afectadas.

Vinicio Asencio reiteró su compromiso de seguir trabajando por un mejor Perote, agradeciendo nuevamente el respaldo de la población.