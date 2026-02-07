Realizan torneo deportivo por el Mes del Ejército en Xalapa

Realizan torneo deportivo por el Mes del Ejército en Xalapa

febrero 7, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. En el marco de los festejos de febrero, Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se llevó a cabo un torneo deportivo en coordinación entre el Ejército Mexicano y corporaciones de Seguridad Pública, con la participación de diversas instituciones en la capital veracruzana.

El comandante de la 26 Zona Militar, General de Brigada Estado Mayor Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez, destacó que estas actividades forman parte de las acciones de acercamiento social de las Fuerzas Armadas con la ciudadanía.

“Nosotros somos parte del pueblo, somos el pueblo mismo y queremos estar siempre cerca de ellos”, expresó.

Señaló que durante este mes se han realizado y se tienen programadas diversas actividades, como eventos culturales, conferencias y ceremonias oficiales.

Entre las fechas más relevantes se encuentran el 19 de febrero, aniversario del Ejército Mexicano, y el 24 de febrero, Día de la Bandera.

Las actividades se desarrollarán en distintas sedes, entre ellas instalaciones militares de El Lencero, así como en municipios como Minatitlán, Tuxpan y Yecuatla, donde incluso autoridades municipales entregarán reconocimientos a las Fuerzas Armadas.

Rodríguez Gutiérrez subrayó que este tipo de eventos fortalecen la interacción permanente con la población, especialmente a través de labores sociales y de apoyo en emergencias mediante el Plan DN-III.