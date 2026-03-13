Realizan Primera Feria Municipal del Empleo 2026 en Xalapa con participación de más de 40 empresas

Realizan Primera Feria Municipal del Empleo 2026 en Xalapa con participación de más de 40 empresas

marzo 13, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Más de 40 empresas participan en la Primera Feria Municipal del Empleo 2026 en Xalapa, donde se ofrecen diversas vacantes y la posibilidad de que las personas entreguen su currículum o realicen entrevistas de trabajo directamente con los empleadores.

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Fernando Arana Watty, explicó que el objetivo es fortalecer la vinculación entre el sector empresarial y quienes buscan un empleo formal.

“El día de hoy tenemos la Primera Feria Municipal del Empleo 2026. Reúne a más de 40 empresas, algunas locales y otras nacionales que tienen sucursal aquí en Xalapa y están buscando personal”, señaló.

Indicó que este tipo de eventos permite acercar oportunidades laborales a la población de manera directa.

“Es un trato directo para generar entrega de currículums o entrevistas directamente, lo cual creemos que es una herramienta más para hacer esa vinculación entre el sector empresarial y las personas que quieren cumplir un sueño, que es tener un trabajo formal con todas las prestaciones de ley”, comentó.

Arana Watty destacó que las vacantes son diversas, ya que dependen de los perfiles, experiencia y áreas que requieren las empresas participantes.

“Son más de 40 empresas las que hoy están aquí instalándose y algunas traen una cartera abierta de vacantes; por ejemplo, Seguridad Ciudadana está ofertando más de 40 empleos, pero depende mucho de las cualidades y de lo que quiera también la persona que busca emplearse”, explicó.