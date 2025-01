¿Qué opina el PT Veracruz sobre la postura de Claudia Sheinbaum que pide no heredar cargos?

enero 7, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Contrario al discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió que en la postulación de candidatos se evite heredar las alcaldías, el Comisionado Nacional del Partido del Trabajo en Veracruz, Vicente Aguilar Aguilar se dijo respetuoso de la postura oficial.

En conferencia de prensa confirmó que siguen en el proceso de negociación de la alianza con Morena y Verde, donde se prevé que irán juntos en 180 municipios, 130 con Morena y Verde y en 30 solo con Verde Ecologista. Apenas han definido poco más de 20 demarcaciones.

En la reunión con los medios de comunicación, el petista comentó que siempre ha sido respetuoso de lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria adelantó que va a presentar una iniciativa para evitar el nepotismo, los cacicazgos y la herencia de cargos de elección y representación popular.

Aguilar Aguilar, dijo coincidir con la postura, pero mencionó que sería un error el no postular a esposas, esposos, hermanos o familiares directos de los alcaldes en funciones, pues muchos ellos llevan cuatro años trabajando en sus municipios y están bien posicionados entre los electores.

Explicó que si la gente está de acuerdo con su candidatura es viable su postulación, pues de lo contrario se corre el riesgo de que los aspirantes se puedan ir a la oposición y ganen las elecciones del 1 de junio.

“En este caso creo que sería un gran riesgo si no van algunos de los familiares que han trabajado el proyecto de la 4T, que están trabajando en sus municipios, estos deben de ir. Si gana las encuestas, son los mejores.

“No se valdría que de pronto, saques a un compañero, familiar, si no está trabajando si está en su fábrica, taller o universidad y le dices, ahora vente tú, eso no se valdría. Pero tampoco hay que ser ingenuos de permitir que se nos vayan a la oposición infinidad de aspirantes y nos ganen con nuestros candidatos”, planteó.

Por lo anterior, dijo, el ser familiar de un alcalde no debe ser una limitante para ser postulados, y si bien no debe ser una regla general, si se debe revisar en cada caso quién es el mejor cuadro, “esto no es de herencia, es de trabajo”.

Incluso, defendió que algunos diputados -que rindieron protesta en el mes de diciembre- estén planeando postularse a la alcaldía, pues aseguró es necesario postular los mejores cuadros, para ganarle a la oposición.