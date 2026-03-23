PVEM Veracruz exige esclarecer derrame de hidrocarburos y apoyo a afectados“Ni silencio ni impunidad”, advierte dirigencia estatal

PVEM Veracruz exige esclarecer derrame de hidrocarburos y apoyo a afectados“Ni silencio ni impunidad”, advierte dirigencia estatal

marzo 23, 2026

Xalapa, Ver.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Veracruz exigió el esclarecimiento del derrame de hidrocarburos que ha afectado zonas del litoral del estado, así como la implementación de apoyos emergentes para las familias perjudicadas.

A través de su dirigente estatal, Edgar Herrera Lendechy, el partido manifestó su preocupación por el impacto ambiental, social y económico generado en comunidades costeras.

“Ni silencio ni impunidad”, fijó como postura el instituto político ante los hechos recientes.

El PVEM señaló que diversos reportes han documentado afectaciones en playas, lagunas y zonas pesqueras, además de daños directos a pescadores y prestadores de servicios turísticos que dependen del mar para su sustento.

Ante este escenario, la dirigencia estatal solicitó a las autoridades ambientales federales y estatales informar con claridad sobre el origen del derrame, su magnitud y las acciones que se están implementando para su contención.

Asimismo, demandó el deslinde de responsabilidades.

“Las y los veracruzanos merecen saber qué ocurrió y quién debe responder por los daños ambientales y económicos que hoy afectan a cientos de familias”, expresó.

El partido también pidió la puesta en marcha de un programa emergente de apoyo dirigido a pescadores, cooperativas, comerciantes y prestadores de servicios turísticos que han visto interrumpidas sus actividades.

Finalmente, el PVEM Veracruz reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente y la defensa de las familias que dependen de los recursos naturales, al tiempo que urgió a las autoridades a actuar con transparencia y responsabilidad.