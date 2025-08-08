Pueblos Mágicos deben poner atención en temas de limpia pública, imagen urbana y comercio ambulante

agosto 8, 2025

Yhadira Paredes /Xalapa, Ver.- Luego de asegurar que todos los Pueblos Mágicos de Veracruz cumplieron con la entrega de expedientes para la revisión que hace la Secretaria de Turismo, el titular del área en la entidad, Igor Roji López dijo que deben mantenerse atentos a la atención de temas como limpia pública, imagen urbana y regulación de comercio ambulante.

El secretario de Turismo dijo que cada uno de los 8 municipios con estos nombramientos fueron analizados y tienen sus características específicas y sus propios retos.

“Cada uno tiene sus características y sus propios retos. Pero Coatepec, por ejemplo, tiene una cadena de valor extraordinaria y se complementa con otros destinos cercanos como Xalapa, que ofrece atractivos como el Museo de Antropología o la cartelera cultural en sus recintos”.

Al momento, dijo, no hay convocatoria abierta por parte de la SECTUR federal para el ingreso de más pueblos en este programa.

Rojí López, informó que los ocho Pueblos Mágicos del estado, Coatepec, Orizaba, Córdoba, Xico, Coscomatepec, Papantla, Naolinco y Zozocolco cumplieron con la entrega de documentación requerida dentro del proceso de evaluación federal, cuyo plazo concluyó el pasado 31 de julio.

Ahora corresponde a la Secretaría de Turismo federal otorgar la recategorización correspondiente durante la Feria Nacional de Pueblos Mágicos, que se llevará a cabo en Pachuca, Hidalgo.

«Ahí van a decir si es categoría A, doble AA o triple AAA, en función de eso se determinará la estrategia a seguir en el estado con nuestros ocho Pueblos Mágicos», finalizó