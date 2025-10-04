Publican nuevas normas nacionales para transporte y distribución de gas LP

octubre 4, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Gobierno de México publicó este viernes dos normas oficiales de emergencia para reforzar la seguridad en el transporte y distribución de gas licuado (LP), tras la explosión de un camión cisterna el pasado 10 de septiembre que dejó 31 muertos y decenas de heridos.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea) informó que se trata de la NOM-EM-006-ASEA-2025, enfocada en transporte, y la NOM-EM-007-ASEA-2025, sobre distribución, con el objetivo de reducir riesgos a la población y al medioambiente. Ambas normas obligan a dictámenes anuales de operación y mantenimiento, así como a pruebas periódicas para detectar fallas estructurales en las unidades.

Las medidas también contemplan la profesionalización de los conductores, quienes deberán acreditar capacitación teórico-práctica, además de la instalación obligatoria de sistemas de geolocalización satelital (GPS) y dispositivos de control de velocidad.

El cumplimiento será gradual: las unidades de transporte y de distribución con capacidad superior a 5 mil litros y más de 10 años de antigüedad tendrán cuatro meses para adecuarse; mientras que el resto de los vehículos deberá ajustarse a lo largo de 2026. Según la Asea, el impacto económico será mínimo, con un aumento estimado de 0.2 % en el precio final al consumidor.

La publicación de estas normas ocurre tras el anuncio de la titular de la Sener, Luz Elena González, y se suma a las medidas presentadas por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, para regular el traslado de sustancias peligrosas en la Ciudad de México.