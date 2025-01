Protestan por inseguridad en colonia Niños Héroes de Xalapa

enero 9, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Vecinos de la colonia Niños Héroes de la ciudad de Xalapa protestaron frente a Palacio de Gobierno para denunciar que en su unidad habitacional se cometen hasta cuatro robos a casa habitación a la semana.

Las personas se dijeron hartas de la inseguridad que ha prevalecido desde hace más de tres años en la zona, donde se ha detectado a un grupo de “maleantes” que cometen los atracos.

Juan Meza García, vecino de la zona, enfatizó que la tarde del miércoles 8 de enero, los residentes se organizaron y atraparon a uno de los delincuentes, quien fue entregado a elementos de la Policía Municipal.

El sujeto fue sometido después de que fuera observado mientras intentaba ingresar a un domicilio para cometer un atraco.

“Hay un grupo ahí de delincuentes y constantemente somos robados, somos asaltados y somos golpeados. Entonces, ya estamos cansados. Ya estamos cansados. Pedimos la intervención de la autoridad correspondiente, pero que se actúe, porque no queremos, no queremos, no queremos hacernos justicia con nuestra propia mano”, expresó.

El entrevistado indicó que los ladrones han sido señalados por los vecinos pero no han sido detenidos por la policía y esa situación los ha motivado a hacer justicia por propia mano.

Meza García presentó una demanda en la Fiscalía General del Estado (FGE) luego de que fuera golpeado con una piedra en la cabeza por uno de los ladrones.

“Tiene como más de tres años que estamos padeciendo esto. La cosa es que agarran a una persona y la asaltan y la amenazan. Y pues tiene miedo venir a denunciar. Hasta el día de ayer, sí, ya de plano, fui a la fiscalía y denuncié. Aquí traigo la denuncia”, enfatizó.

Los ladrones también han saqueo los negocios de la colonia Niños Héroes y por esa situación los vecinos exigen la urgente intervención de las autoridades.