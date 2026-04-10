Proponen cárcel y sanciones a médicos que no reporten embarazo infantil en Veracruz

Proponen cárcel y sanciones a médicos que no reporten embarazo infantil en Veracruz

abril 10, 2026

Xalapa, Ver. — Fue presentada una iniciativa para reformar la Ley de Salud y el Código Penal del estado, con el fin de sancionar al personal médico que no reporte casos de embarazo en menores de 15 años.

La propuesta establece que todas las instituciones de salud, públicas y privadas, así como profesionales de la medicina, estarán obligados a notificar estos casos en un plazo máximo de 24 horas a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal.

El reporte deberá realizarse de oficio, sin necesidad de una denuncia previa, y activar protocolos de atención, incluyendo la intervención de Trabajo Social.

De acuerdo con la iniciativa, el incumplimiento será castigado con penas de seis meses a tres años de prisión, multas de entre 100 y 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), así como la inhabilitación profesional de uno a tres años.

Además, si la omisión retrasa o dificulta la investigación de un posible delito, la sanción podría incrementarse hasta en una mitad. Este delito sería perseguido de oficio.

La reforma también plantea que todo embarazo en menores de 15 años sea considerado como un hecho posiblemente delictivo, por lo que su omisión en el reporte constituiría una obstrucción a la justicia.

No obstante, se contemplan excepciones en caso de que el reporte ya haya sido realizado por otra persona obligada o exista una imposibilidad justificada.

En la exposición de motivos, se subraya que el embarazo infantil en Veracruz sigue siendo un problema persistente, frecuentemente vinculado a contextos de violencia sexual.

Datos citados en la iniciativa indican que la entidad ocupa el tercer lugar nacional en embarazos en menores de 15 años, con al menos 621 nacimientos registrados en 2024. Asimismo, entre 2021 y 2023 se documentaron más de dos mil casos en niñas menores de 14 años.

La propuesta advierte que esta problemática se agrava por factores como la pobreza infantil y el limitado acceso a servicios de salud, por lo que busca fortalecer los mecanismos de detección, notificación y atención inmediata.