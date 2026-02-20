Prometen mejor planeación de obras en Xalapa

febrero 20, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Para evitar molestias de la población, se tendrá una mejor planeación en la realización de obra pública en la ciudad y se darán a conocer oportunamente, según las autoridades locales.

El director de Obras Públicas de Xalapa, Manuel Almazán Caudillo, expuso que, para evitar quejas generadas por el tráfico, tendrán mayor coordinación con áreas como Tránsito municipal para evitar problemas viales.

«Ahora cada que vez que iniciamos con alguna obra o trabajo de bacheo tenemos comunicación constante con el área de Tránsito Municipal para que se pueda dar aviso a la ciudadanía y se puedan tomar precauciones para evitar congestionamiento vial y tráfico», agregó.

Durante la administración municipal pasada, hubo quejas ciudadanas recurrentes, por la realización de obra pública en diversos puntos de Xalapa, que complicaba el tránsito de la población y por lo que pedían mayor planeación.

Sin embargo, el funcionario municipal dijo que, aunque aún no tienen el número total de las obras que se realizarán este año en Xalapa buscarán que se desarrollen con mayor orden.