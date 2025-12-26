Profeco devuelve más de 653 mil pesos a viajeros tras quejas por transporte

diciembre 26, 2025

Durante el periodo vacacional de invierno 2025, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) logró la recuperación de más de 653 mil pesos a favor de personas usuarias de servicios de transporte aéreo y terrestre. Este resultado se dio tras la realización de 132 conciliaciones entre proveedores y consumidores que enfrentaron distintos inconvenientes al viajar.

De acuerdo con la dependencia, las acciones se concentraron entre el 20 y el 23 de diciembre, fechas de alta afluencia en terminales y aeropuertos. En ese lapso, las personas consumidoras reportaron situaciones como cancelaciones de vuelos, demoras, sobreventa, cambios de itinerario, negativa de reembolso y falta de información clara por parte de las empresas.

La atención se llevó a cabo a través de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odecos), así como en módulos instalados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Además, la institución habilitó el Teléfono del Consumidor para recibir reportes y brindar orientación inmediata.

En este periodo, Profeco otorgó más de mil asesorías, en las que informó sobre derechos de las personas consumidoras, condiciones de viaje en avión y autobús, así como trámites y servicios disponibles. También atendió casos relacionados con pérdida o demora de equipaje, problemas de abordaje, y retrasos en salidas, tanto en rutas nacionales como regionales.

Estas conciliaciones permitieron que las personas afectadas recuperaran su dinero o accedieran a soluciones acordadas directamente con los proveedores, sin necesidad de procesos legales prolongados.

Además de las conciliaciones, personal de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza efectuó mil 138 visitas de vigilancia y 141 visitas de verificación en establecimientos vinculados con las fiestas decembrinas. Como resultado, se monitorearon 16 mil 970 productos, se colocaron 7 mil 356 preciadores y mil 609 decálogos con los derechos del consumidor.

Asimismo, se brindaron mil 202 asesorías adicionales y se aplicaron tres suspensiones derivadas de irregularidades detectadas durante las inspecciones. Profeco informó que mantendrá la vigilancia en puntos de alta afluencia hasta el 31 de diciembre, con el objetivo de garantizar un trato justo y transparente.

Finalmente, la institución recordó que la población puede presentar quejas o solicitar orientación a través del Teléfono del Consumidor, redes sociales oficiales o correos electrónicos de atención, como parte de su estrategia para proteger los derechos de los consumidores durante la temporada vacacional.