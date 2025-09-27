Presupuesto 2026 del OPLE será de 734 mdp; Congreso lo revisará

septiembre 27, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- En los meses de septiembre y noviembre de 2026, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) se instalará para organizar las elecciones con las se elegirán a nuevas personas juzgadoras del Poder Judicial y re renovarán los 50 diputados que integran el Congreso de Veracruz

Para garantizar la operatividad del órgano electoral y cumplir con estas actividades, los consejeros aprobaron un presupuesto de 734 millones 477 mil 667 pesos para el ejercicio 2026, que será remitido a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan() y tendrá que ser aprobado por el Congreso de Veracruz, a más tardar en el mes de diciembre.

El OPLE, según la Constitución, tiene autonomía financiera, lo que limitaría a la Sefiplan o el Congreso a modificar su proyecto de presupuesto, sin embargo, cada año se los ajustan, por lo que al inicio de cada año deben reprogramar sus gastos.

El proyecto de presupuesto, presentado por la Comisión Permanente de Administración, contempla el siguiente desglose:

Servicios personales: 258 millones 802 mil 134 pesos

258 millones 802 mil 134 pesos Servicios generales: 166 millones 321 mil 111 pesos

166 millones 321 mil 111 pesos Materiales y suministros: 45 millones 447 mil 118 pesos

45 millones 447 mil 118 pesos Prerrogativas a partidos políticos: 263 millones 907 mil 304 pesos

Desglose del presupuesto

En sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE justificó que durante el próximo año se realizarán al menos 844 acciones, entre ellas la organización de una elección extraordinaria en Tuxpan para elegir a un nuevo diputado por un periodo de año y medio.

La elección extraordinaria será necesaria debido a que el actual diputado propietario, Daniel Cortina (Morena), y su suplente, Citlalli Medellín (PVEM), rendirán protesta como alcaldes de Tuxpan y Tamiahua, respectivamente, dejando acéfala la curul.

Los dos diputados con solo dos meses de rendir protesta participaron en el proceso interno de sus partidos, para ir por un nuevo cargo.

Además, sigue el proceso de calificación de las elecciones municipales, por la renovación de las 212 alcaldías, por lo que aun no se descarta la posibilidad de repetir alguna votación para elegir presidente municipal.

Más de 100 mdp para elecciones judiciales y de diputados

Aunque 2026 no es año de elecciones ordinarias, el OPLE destacó que existen actividades sustantivas que requieren planeación y recursos.

En septiembre dará inicio el proceso para elegir a más del 50% de los juzgadores del Poder Judicial de Veracruz, lo que implica instalar 30 consejos distritales. Para esta etapa se programaron 51 millones 236 mil pesos.

En noviembre comenzará el proceso electoral local 2026-2027 para renovar el Congreso del Estado. Se elegirán 30 diputados de mayoría relativa y 20 de representación proporcional. También se instalarán 30 consejos distritales, para lo cual se presupuestaron 66 millones 205 mil pesos.

El OPLE precisó que la partida de prerrogativas a partidos políticos, por 263 millones 907 mil pesos, no puede ser recortada, incluso si la Sefiplan o el Congreso de Veracruz autorizan menos recursos de los solicitados.

Además, se etiquetaron recursos para posibles consultas públicas sobre acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables, principalmente pueblos indígenas, ante la falta de legislación estatal en la materia.