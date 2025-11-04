Presentan la campaña de vacunación contra el cáncer cérvicouterino

noviembre 4, 2025

Desde este año también los niños de 9 años o quinto de primaria también se podrán inmunizar

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En busca de erradicar el cáncer cervicouterino, la Secretaría de Salud presentó la campaña de vacunación contra el papiloma humano.

En el marco de la 272 #MañaneraDelPueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario David Kershenovich detalló que el vacunal previene casi en su totalidad el virus del papiloma humano.

“El día de hoy les queremos presentar la campaña de vacunación contra el virus del papiloma del 2025, el cáncer cérvicouterino. Es la segunda causa de muerte en mujeres y se puede eliminar. A partir de este año incorporamos la vacunación a los niños también, de quinto grado de primaria y once años no escolarizados”.

La meta, detalló, es inocular con la vacuna nonavalente a 2.5 millones de niñas y niños, para que al llegar a adultos no tengan riesgo de desarrollar el carcinoma cérvicouterino.

Para finalizar, Kershenovich precisó que personas que viven con VIH entre 11 y 49 años y los jóvenes víctimas de violencia sexual también se vacunarán.

“A la fecha, se han aplicado ya poco más de 960 mil dosis”. Reveló.