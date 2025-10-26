PRESENTAN EN CDMX LA FIESTA GRANDE: EL ALMA DECHIAPA DE CORZO LLEGA A CASA CHIAPAS

octubre 26, 2025

En un evento lleno de color, música, historia y tradición, autoridades estatales y municipales presentaron la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo en Casa Chiapas, la representación del estado en la Ciudad de México, con el propósito de impulsar esta emblemática celebración e invitar al público a vivir esta experiencia del 4 al 23 de enero de 2026.

En este marco, la titular de Casa Chiapas, Kenia Arroyo Muñiz, sostuvo que, como lo mencionó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar durante la inauguración, esta representación sería un punto de encuentro para todas y todos quienes llevan al estado en el alma y apuntó que una de sus misiones más importantes es impulsar y promover su cultura y el turismo desde la capital del país. “Hoy traemos la esencia más pura de nuestro estado: su música, su danza, su gastronomía y sus artesanías. Expresiones que conectan con la fe, la historia y el orgullo de nuestro pueblo”, expresó.

El presidente municipal de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez Román, destacó que la Fiesta Grande es más que una tradición, “es la memoria viva de quienes somos. Nuestra grandeza ya es reconocida, y su experiencia es inolvidable. Vengan, sientan nuestra historia, descubran un pueblo que celebra, cautiva e inspira”.

La secretaria de Turismo de Chiapas, María Eugenia Culebro Pérez, subrayó que el turismo es motor de bienestar para las familias chiapanecas, “queremos que la Fiesta brille más que nunca, que se conozca a través de los bailes de los parachicos, las chiapanecas, y la riqueza de nuestra cocina”.

El subsecretario de Desarrollo Turístico de Chiapas, Andrés Sánchez de León, recordó que esta celebración, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, debe llegar a todos los rincones del mundo. “Conviértanse en embajadores de Chiapas. Lleven esta fiesta a cada rincón de la República y más allá”.

Javier Aguilar Acevedo, presidente del Comité de Pueblos Mágicos de Chiapa de Corzo, evocó el espíritu de esta celebración y los personajes que la interpretan, “los parachicos son alegría y gratitud; las chiapanecas, orgullo y elegancia; los chuntá, guardianes del espíritu solidario”.



Finalmente, Jenaro Villamil Rodríguez, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), celebró este resurgimiento cultural como muestra de que la transformación de México comienza con la dignificación de sus pueblos. El evento cerró con una muestra de danza tradicional y una deliciosa degustación de sabores chiapanecos: tamales de bola y chipilín, cochito horneado, pozol y tascalate, todo un festín para los sentidos y una invitación a enamorarse de Chiapas.