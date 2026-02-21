Presentan ante el Coplademun resultados de los Foros de Consulta Ciudadana

febrero 20, 2026

Xalapa, Ver., 20 de febrero de 2026.- En Sesión Ordinaria del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) encabezada por la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, se presentó el informe de los Foros de Consulta Ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2026-2029.

Ante el Secretario del Ayuntamiento y Secretario Ejecutivo del Consejo, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz, y el Asesor y Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz, la Presidenta Municipal destacó que estos foros han sido propositivos y enriquecedores, pues son parte de toda una estrategia integral de planeación para impulsar el desarrollo de Xalapa.

El Director de Gobierno Abierto, Lic. Gilberto Cházaro García, detalló que en los dos primeros foros han participado más de 300 personas, quienes han presentado diversas propuestas relacionadas con educación, salud, cultura física, equidad de género, juventud, agua, medio ambiente, gestión de los residuos sólidos urbanos, la prevención de riesgos, atención a emergencias y bienestar animal.

En la Sesión también se analizó la normativa municipal y estatal para el buen funcionamiento del Coplademun, incluyendo objetivos, integración, atribuciones y estructura del Consejo.

En presencia de la Coordinadora Municipal, Arq. María Esther Mandujano García; el Coordinador Social, Dr. Gerardo Alatorre Frenk, y el Coordinador Técnico, Dr. Luis Arturo Vázquez Honorato, además se aprobó el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias del organismo.

A la sesión asistieron las Consejeras Mtra. Yadira Petrilli Zilli y Mtra. Tacia Berenice Rojas del Valle, así como el Consejero, Lic. Bernardo Martínez Ríos.