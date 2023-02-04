    junio 9, 2026

    Crecen versiones sobre presunta revocación de visa a Adán Augusto López

    Versiones difundidas este martes por distintos medios y columnistas señalan que el gobierno de Estados Unidos habría revocado la visa…
    junio 9, 2026

    Clima acelera maduración de mango en Actopan; productores acusan pérdidas

    Juan David Castilla/Xalapa. Una crisis por sobreproducción mantiene en alerta al sector frutícola de este municipio, donde el adelanto en…
    junio 9, 2026

    Se suspenden clases en Veracruz por la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026: Rocío Nahle 

    Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Ante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo jueves, en Veracruz se suspenderán…

      Suben a 101 los muertos por brote de ébola en RD Congo

      Las autoridades de la República Democrática del Congo han registrado 101 muertes por el brote de ébola, declarado el pasado 15 de mayo.…

      Suman 37 muertos tras terremoto de magnitud 7.8 en Filipinas

      El terremoto de magnitud 7.8 que sacudió la isla filipina de Mindanao dejó al menos 37 personas muertas y cuatro…

      Tras cuatro días de búsqueda, autoridades capturan a oso en Japón

      Autoridades japonesas lograron capturar al oso que durante cuatro días generó preocupación entre los habitantes de la ciudad de Utsunomiya, al norte de Tokio, luego de…

      Advierten por sarampión, influenza y COVID-19 durante el Mundial 2026

      La celebración del Mundial de Fútbol 2026 podría representar un reto importante para la salud pública debido al riesgo de propagación de enfermedades infecciosas…

      EU impone nuevas restricciones a más de 100 funcionarios de Nicaragua

      El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció nuevas restricciones migratorias contra más de 100 funcionarios del gobierno…

      Gustavo Petro desata polémica tras publicar saludo nazi en X

      El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibió críticas de distintos sectores tras publicar la expresión “Heil Hitler” en su cuenta de…

      Ciudadano de EU se declara culpable de espiar para China

      Un ciudadano estadounidense se declaró culpable de actuar como agente del gobierno chino dentro de Estados Unidos y colaborar en la obtención de información sensible para los servicios…

      Colapsa tren de aterrizaje de avión en Alemania; deja varios heridos

      Varios miembros de la tripulación de un avión Boeing 787 de Lufthansa resultaron heridos este jueves luego de que el tren de aterrizaje delantero de la aeronave colapsara…

      Gusano barrenador reaparece en Texas por primera vez en 60 años

      La confirmación de un caso de gusano barrenador en Texas encendió las alarmas en Estados Unidos al marcar el regreso…

      Arrestan a hombre con bomba en aeropuerto de California

      Las autoridades estadounidenses detectaron a un hombre que llevaba explosivos los cuales podrían dañar un avión, también llevaba un encendedor tipo soplete, un…

      León XIV nombra a mexicana como “ministra” de Comunicación

      El papa León XIV nombró a la mexicana Montserrat Alvarado, nueva prefecta del dicasterio de Comunicación, asumirá el cargo el próximo 1 de noviembre,…

      Trump agrava tensiones entre Estados Unidos y Cuba: académico

      Redacción/Xalapa. En entrevista para En Contacto, el académico Francisco Guzmán Márquez señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,…

      Detienen en Paraguay a estadounidense vinculado al contrabando de marihuana

      Las autoridades paraguayas detuvieron al piloto estadounidense Jabari Stephan Brown en un hotel de Asunción, en el marco de una investigación por tráfico…

      Explosión en planta pirotécnica de Malta deja heridos y daños materiales

      Una potente explosión registrada en la mañana del lunes en una fábrica de fuegos artificiales en el norte de Malta provocó una enorme columna de humo, daños…

      Casa Blanca lanza sitio que llama “aliens” a migrantes ilegales

      La administración del presidente Donald Trump lanzó un polémico sitio web llamado “alien.gov”, en el que utiliza el término “aliens”…

      Crudo cae mientras operadores esperan avances en las negociaciones entre EEUU e Irán

      Los precios del petróleo caían cerca de un 4% el miércoles, después de que la televisión estatal iraní anunció haber…

      Unión Europea multa a Temu por venta de productos ilegales

      La tienda china Temu fue multada este jueves con 200 millones de euros por no detener la venta de productos ilegales, aseguraron los reguladores tecnológicos…

      Ataque con cuchillo en estación de tren en Suiza deja tres heridos

      Un hombre apuñaló e hirió a tres personas en la estación de tren Winterthur, en Suiza, en un ataque que las autoridades calificaron como un…

      Incendio en internado de Kenia deja 16 estudiantes muertas

      Un incendio en el internado de la Academia Femenina Utumishi dejó al menos 16 estudiantes sin vida este jueves en la localidad de Gilgil, en el condado…

      EU abre segunda investigación criminal contra Nicolás Maduro

      El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una segunda investigación contra Nicolás Maduro en Miami, donde permanece detenido su presunto testaferro Alex Saab, reportó este martes…

        Suspenden clases en ocho municipios de Michoacán por efectos de la tormenta tropical Boris

        Ante el pronóstico de lluvias y condiciones climáticas adversas asociadas al fenómeno meteorológico “Boris”, las autoridades educativas de Michoacán determinaron…

        Mercado Libre inyectará 4,600 MDD en México durante 2026 y generará 8,500 nuevos empleos en el país

        Mercado Libre, la empresa líder en comercio electrónico y servicios financieros de América Latina, destinará 4,600 millones de dólares en…

        Lotería Nacional dedica sorteo 70 años de Biblioteca Central de la UNAM

        La Lotería Nacional celebrará el Sorteo Superior No. 2888 en conmemoración del 70 Aniversario de la Biblioteca Central de la Universidad…

        Avanza el programa de obras de electrificación en Michoacán y las ferias del bienestar

        La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia,…

        Sheinbaum reitera reducción de “huachicol fiscal”

        Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el contrabando de combustibles, conocido como “huachicol fiscal”, ha…

        Reitera Mario Delgado oferta a la CNTE pero sin derogar Ley del ISSSTE

        Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En la recta final del ciclo escolar, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, hizo…

        Acuerdan México y EU reforzar cooperación en seguridad, migración y comercio

        Roberto Velascoteveka que llamada con Marco Rubio fue por más de media hora Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Secretaría…

        La Secretaría de Marina impulsa los 10 Intereses Marítimos Nacionales, como columna vertebral de la Política Nacional Marítima que fortalecerá el desarrollo de nuestro país

        Se establece el año 2045 como referencia para la construcción de la Política Nacional Marítima y la implementación de las…

        Presentan Estrategia Nacional de Formación para futbol infantil

        La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció en su conferencia matutina que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) respondió a su llamado y presentó una…

        Depresión tropical Dos-E evoluciona a tormenta tropical “Boris”

        La depresión tropical Dos-E se intensificó a la tormenta tropical “Boris” durante la madrugada de este lunes 8 de junio frente a…

        Sheinbaum llama a extremar precauciones ante la cercanía de “Boris”

        Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a la población de la…

        Pese a la CNTE, Mundial no tendrá contratiempos: Sheinbaum

        Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026…

        Se mantiene el diálogo abierto con la CNTE; reitera SEGOB

        Insiste en que se retire el plantón que los profesores mantienen en calles del Centro Histórico Carlos Guzmán | Corresponsal…

        FMF y Liga MX presentan ante Sheinbaum estrategia para crear escuelas de futbol en todo el país

        El objetivo es que los seleccionados nacionales surjan de estas nuevas canteras Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Copa Mundial…

        Clubes de Liga MX respaldan propuesta de Sheinbaum para crear más escuelas de fútbol

        Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En la antesala de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol, la presidenta Claudia…

        PAN denuncia ante la Corte Penal Internacional a Andrés Manuel López Obrador por presuntos crímenes de lesa humanidad

        Ciudad de México a 07 de junio de 2026. • No serán las autoridades judiciales mexicanas, cooptadas por Morena quienes…

        La CIA creó el narcopoder en México: Jenaro Villamil

        Juan David Castilla Jenaro Villamil Rodríguez, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), denunció que la Agencia…

        Marina informa sobre Expo Festival del Mar y carrera atlética “Corre por la Gente de Mar”, en el marco del Festival del Mar Veracruz 2026

        H. Veracruz, Ver.- La Secretaría de Marina, a través de la Primera Región Naval y la Capitanía de Puerto Regional…

        CFE PONE EN OPERACIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LA TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

        •            Con esta obra se beneficia a 718,334 usuarios del servicio eléctrico de esta región peninsular La Comisión Federal de…

        Confirma FGR detención de ocho policías vinculados a secuestro en 2023

        Yhadira Paredes Xalapa, Ver.- La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de 8 elementos pertenecientes a la Secretaría…

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