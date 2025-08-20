Por temas presupuestales, este año no hubo contratación de policías municipales: Alcalde

agosto 20, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes, afirmó que actualmente la corporación cuenta con 467 elementos policiales y que este año por temas presupuestales no fue posible la contratación de más elementos.

Por ello, señaló tendrá que ser la próxima administración municipal quien se encargue de fortalecer esa dirección con más contrataciones.

«El tema económico nos volvió a pegar un poco, a nivel nacional se redujo una buena cantidad de dinero al FAISMUN (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal) era donde echabamos mano para contratar».

Explicó que ese presupuesto se destina nivel nacional a agua potable y salud, «pero seguramente se deben contratar el año que entra, nos hacen falta más».

Y es que reconoció que la ciudad creció y la perspectiva del INEGI es que este año sean en la capital del estado 838 mil habitantes.

«Estamos muy limitados, nos apoyamos mucho porque tenemos convenios vigentes con la Secretaría de Seguridad Pública y ellos nos ayudan a realizar los rondines como elementos preventivos, pero es una obligación municipal, en su momento habrá que hacer más contrataciones».

En ese sentido, remarcó que la colocación de cámaras de solapa en los elementos policíacos municipales, los inhibe de cometer cualquier acto irregular.

Sobre el actuar de los policías municipales hacia los xalapeños y particularmente hacia los representantes de los medios de comunicación cuando hacen coberturas, particularmente de nota roja, el edil refirió que ya dio la instrucción de que se siga trabajando en la construcción de un protocolo.

«Para que cuando se dé el evento llegue la policía de primer contacto y lleguen ustedes (los medios), se dé un elemento de atención con mucha empatía”, indicó.

Al respecto, Islas Reyes expuso que ambas partes son servidores públicos, “los dos, tanto la policía municipal, como quienes están ejerciendo el periodismo en cualquiera de su modalidad y estoy atento para que no haya ningún tipo de agresión».