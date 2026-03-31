Por falta de certificación, se retrasa inauguración de Tren CDMX – AIFA

Por falta de certificación, se retrasa inauguración de Tren CDMX – AIFA

marzo 31, 2026

Estaba prevista para esta Semana Santa

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la inauguración del tren que conectará con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles prevista para Semana Santa, se retrasará algunas semanas debido a que aún no cuenta con la certificación necesaria para su operación.

Durante su conferencia, la mandataria subrayó que la prioridad es garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo antes de poner en marcha el servicio ferroviario.

“Queremos que esté certificado para que se pueda operar”, afirmó, al señalar que la nueva fecha será definida en los próximos días.

Sheinbaum defendió el desempeño del aeropuerto al asegurar que ya es “autosustentable” y que ha reportado utilidades durante dos años consecutivos.

Destacó además cifras que buscan respaldar su consolidación:

• Más de 25 millones de pasajeros acumulados • Más de 18 millones de pasajeros transportados recientemente • Más de un millón de toneladas de carga movilizadas • Alta ocupación en vuelos nacionales e internacionales

Los destinos con mayor demanda desde el AIFA incluyen Quintana Roo, Jalisco, Nuevo León, Yucatán y Oaxaca, lo que refleja su orientación hacia rutas turísticas y de alta movilidad interna.

La presidenta adelantó que este año se incorporarán alrededor de siete nuevos aviones a Mexicana de Aviación, lo que permitirá abrir más rutas desde el AIFA.

En ese contexto, se planteó la posibilidad de habilitar un vuelo directo entre el AIFA y Hermosillo, una ruta con alta demanda y precios elevados.

Según se expuso, actualmente existen hasta 23 vuelos diarios entre la Ciudad de México y la capital de Sonora, todos con alta ocupación.

Sheinbaum consideró que la expansión de Mexicana podría ayudar a moderar tarifas y mejorar la conectividad hacia destinos estratégicos, incluidos polos turísticos como San Carlos, donde el acceso aéreo es visto como un factor clave para detonar su potencial.

La mandataria adelantó que invitará al director del aeropuerto, el general Isidoro Pastor, a una próxima conferencia para detallar el estado operativo del AIFA, sus finanzas y los proyectos de conectividad en curso.