Por esto es peligroso que en México ya puedan congelar cuentas sin orden judicial

abril 8, 2026

El extitular de la CONDUSEF, Mario Di Constanzo, considera que la modificación legislativa que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera congelar cuentas sin orden judicial atenta contra los principios constitucionales de presunción de inocencia y el goce del salario.

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