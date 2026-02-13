Por el Día del Condón, regalan preservativos en el parque Juárez

Ariadna García/Xalapa, Ver. En el marco del Día Internacional del Condón este 13 de febrero se están regalando preservativos en el parque Juárez.

Aunque existe mayor acceso a la información sobre salud sexual, de acuerdo con Jorge Alberto Domínguez Olmedo de la organización juvenil por la participación y el activismo en México del senado de la República, dijo que hay un porcentaje importante de la población sobre todo joven que no usa condón.

La delegación Veracruz realizó una jornada informativa y de distribución gratuita de preservativos en Xalapa, con el propósito de reforzar la conciencia sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no planificados.

La actividad se llevó a cabo con el acompañamiento de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del Instituto de la Juventud y la Dirección de Juventud del Ayuntamiento de Xalapa.

Durante la jornada se repartieron alrededor de 400 condones, además de folletos explicativos sobre su uso correcto.

Domínguez Olmedo explicó que, aunque el condón ya no representa un tabú entre los jóvenes, en algunos casos se trivializa su función preventiva.

Señaló que existe información suficiente sobre sus beneficios; sin embargo, el hecho de que se perciba como algo cotidiano o incluso como motivo de broma no garantiza que se utilice de manera adecuada.