Por Día de la Lucha Libre, académicas presentarán libro en Xalapa

septiembre 16, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Las académicas de la Universidad Veracruzana (UV), Rosa María Cuellar Gutiérrez y María Rossana Cuellar Gutiérrez, presentarán su libro “La Lucha Libre, Derecho a la Cultura y al Deporte» el próximo 22 de septiembre a las 17:00 horas en la Facultad de Contaduría y Administración de la UV.

Las catedráticas indicaron que el objetivo del libro es mostrar a los niños, niñas y adolescentes sus derechos fundamentales como la educación, la cultura y el deporte.

El texto también motiva a las madres y padres de familia para que participen en actividades deportivas con sus hijos e hijas.

“Se busca el derecho a la cultura y al deporte para que los padres realicen actividades entre sus hijos y puedan impactar en la vida de los niños. Esto es parte de de un programa de profesores principalmente nosotras pero para reconocer que los niños reconozcan sus derechos fundamentales”, expresaron.

Con este libro también conmemoran el Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano, el próximo 21 de septiembre, lo que tiene el objetivo de reconocer la riqueza deportiva de este espectáculo popular y sus icónicos personajes.

“También este para celebrar que es lo más importante el día nacional de la lucha libre y el luchador profesional mexicano para lograr reconocer la riqueza cultural y deportiva de ese espectáculo popular y este y sus icónicos icónicos personajes siendo por lo tanto un patrimonio que se transmite de generación en generación”.