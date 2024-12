“Pollo” Briseño revela que lloró su traspaso a Tigres en 2013

diciembre 27, 2024

El defensor del fútbol mexicano, Antonio “Pollo” Briseño, compartió en una reciente entrevista que rompió en lágrimas al enterarse de su traspaso del Atlas a Tigres en el 2013, ya que su sueño era ir a Europa.

Briseño reveló que lloró al recibir la noticia a sus 20 años de edad, debido a que su principal objetivo era jugando en el futbol del viejo continente, donde incluso, ya tenía propuesta de un club.

Asimismo, explicó que la noticia fue dada a conocer cuando él estaba participando con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 de 2013 en Turquía, algo que le desfavoreció durante el torneo.

“Tigres empezaba a renovar su plantilla (…) en su momento me acuerdo que Atlas debía dinero a Tigres, y en un draft ‘Pollo Briseño pasa a Tigres’, nadie me había dicho nada, yo andaba en Turquía en un Mundial Sub-20. Poncho González y Pollo Briseño a Tigres, y yo madres”, relató.

“En 2014 venden el equipo a TV Azteca, agarran y dicen ‘bueno, se acaba el torneo y Pocho, tú tienes contrato, no te vas a Tigres… ‘Pollo, tú no tienes contrato, tú te vas’ y digo no me quiero ir a Tigres. Para eso, en 2013 yo lloré en el Mundial porque no me quería ir a Tigres, porque yo tenía otros planes.

Mencionó que uno de los motivos por los cuales no deseaba llegar al conjunto felino, se debía a que ya tenía una propuesta de un club italiano, sumándole que no tendría mucha actividad por la basta plantilla que tenía Tigres.

“Estaba Tuca, no iba a jugar, estaba Junior, Hugo Ayala, y yo llorando. Me jodió ese Mundial, yo quería ir a Europa y tenía una propuesta del Sassuolo, me estaban siguiendo y ya me habían mandado el contrato en diciembre. Acaba el contrato y me dice Heriberto que trabajaba en Atlas ‘no te queremos, no nos vamos a meter en pedos por ti con Tigres. Ya te puedes salir’, contó.

No obstante, detalló que la directiva felina encabezaba por Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Garza, lo convencieron de irse al equipo y hasta lo invitaron a comer a Monterrey, donde él mismo negoció su contrato.

“Sentado está el Inge Rodríguez y Miguel Garza en un privado. Mi papá les dice ‘a ver, quién pierde si no va’ y (respondieron) ‘lo pierde Atlas, es un dinero que nos deben, si no se viene, metemos demanda’. Y dice mi papá ‘a aprender con el que sabe y a jugar con el que tiene’ y voltea Miguel ‘¿pues cuánto quieres?’ y yo así a los 20 años pidiendo mi contrato y ya le dije una cantidad y dice ‘está bien’ y yo así de ‘hubiera pedido más’… y firmo tres años con Tigres”.

Por otra parte, el “Pollo” Briseño recordó el cómo fue el préstamo de Tigres a FC Juárez en junio de 2016, ya que él buscaba en aquel tiempo tener más minutos para poder asistir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

“A Miguel Garza le dije ‘déjame salir, en junio son las olimpiadas, tengo que jugar, el Potro ya dijo que el que juegue más, va a ir”, dijo Briseño.

“Tuca era de jerarquías y nunca me respaldó en ese sentido… A los 17 años tuve la oportunidad de ir a Europa y no salí, porque mi sueño era ir a Europa. A los 20 no me fui porque me dio miedo por el Pacto de Caballero. Firmo con Tigres y ya no jugaba, entonces mi punch de ‘campeón del mundo’ ya se estaba apagando”, expresó.

“Quería ir a las olimpiadas, y no me dejaron salir. Se acaba la temporada y en el draft que era en junio, yo chingue y chingue y fui a hablar con Tuca, ‘quiero salir’, (y me respondió) ‘que paguen lo que pagamos por ti y te vas’, pero no juego, cómo van a pagar. Lo enfadé, lo chingue tanto que en el draft (me dice) ‘a ver, nadie te quiere’ y yo sí, me quiere Necaxa”, agregó.

“Van y quieren 100 mil dólares por el préstamo y dicen ‘no, como vamos a pagar cien mil dólares por el préstamo’ y le marco a Miguel Ángel (Garza), ‘Miguel Ángel, dijiste que me ibas a dejar salir, no chingues, quiero ir a Olímpicos, quiero jugar’ y (respondió) ‘ah, te quieres ir, pues te vas a chingar a tu madre’ y me mandó a Juárez en préstamo. Amo a Miguel Ángel Garza, pero yo creo que lo chingue tanto que se desesperó”, sentenció.