Plaga de mosquitos por residuos de café asfixia a Alborada; exigen intervención sanitaria

febrero 19, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Habitantes de la localidad de Alborada, municipio de Emiliano Zapata, denunciaron una severa plaga de mosquitos que ha trastocado la vida cotidiana, la salud y la economía de la región.

Los pobladores señalan como origen del problema el esparcimiento masivo de pulpa de café en la comunidad vecina de Bella Esperanza, perteneciente al municipio de Coatepec, lo que ha generado un foco de reproducción para estos insectos que ya afecta a viviendas y comercios por igual.

A diferencia de años anteriores, donde las lluvias ayudaban a mitigar la presencia de fauna nociva derivada de los residuos cafetaleros, en esta ocasión la plaga suma ya más de dos semanas.

Los habitantes reportan que los esfuerzos individuales han sido insuficientes, a pesar de haber realizado hasta tres fumigaciones en una sola semana y recurrir a métodos tradicionales como la quema de cartones de huevo, el uso de insecticidas y citronela, la densidad de los mosquitos permanece inalterada, generando un estado de desesperación entre las familias afectadas.

La problemática ha escalado hasta convertirse en una crisis económica para los locatarios de Alborada. Comerciantes de diversos giros, desde carpinterías y tiendas hasta establecimientos de comida, reportan una caída estrepitosa en sus ventas debido a que los clientes evitan permanecer en la zona ante la molestia constante de los insectos.

“Para nosotros ya nos afecta mucho porque los clientes se están empezando a ir», señalaron los afectados, quienes ahora enfrentan el doble impacto de la pérdida de ingresos y el aumento en el gasto de insumos para el combate de la plaga.

Ante la inacción de las autoridades municipales de Coatepec y Emiliano Zapata, los ciudadanos se dicen alarmados por la llegada de la temporada de calor, pues temen que las altas temperaturas aceleren el ciclo de reproducción de los insectos y la situación se vuelva incontrolable.

El malestar no es solo por la incomodidad física, sino por el riesgo latente de enfermedades transmitidas por vectores, lo que ha puesto en alerta máxima a las madres de familia y adultos mayores de la zona.

El llamado de la comunidad se dirige de manera urgente a la Secretaría de Salud de Veracruz para que implemente jornadas de fumigación profesional y profesionalizada en toda la franja afectada.

Asimismo, exigen que las autoridades correspondientes establezcan un diálogo con los responsables del manejo de la pulpa de café en Bella Esperanza para regular el confinamiento de estos desechos orgánicos.

Los habitantes advierten que, de no frenar el arrojo indiscriminado de estos residuos, la problemática continuará afectando la salud pública y el patrimonio de las localidades vecinas de forma cíclica.