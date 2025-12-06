Piden reforzar vigilancia ante envenenamiento de gatos

diciembre 6, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

La activista Elia Sánchez, de Hogar Cuatro Patitas México, urgió a incrementar la vigilancia en la zona donde se han registrado casos de envenenamiento de gatos, al advertir que esta situación también pone en riesgo a familias y mascotas que transitan por el área.

Propuso instalar cámaras de videovigilancia debido a que el sitio es céntrico y presenta poca iluminación, lo que facilita el abandono y maltrato animal.

Señaló que, pese a que el problema es de años, continúa el abandono de gatos y se han detectado nuevos casos de intoxicación.

Sánchez consideró necesario reforzar la concientización entre vecinos e involucrar a más rescatistas para mantener el lugar seguro.

Reconoció que identificar a los responsables es complicado, pero insistió en que se deben tomar medidas para evitar que siga en riesgo la vida de animales y personas.