Piden atender la sobrepoblación carcelaria en Veracruz

septiembre 9, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver., 9 de septiembre de 2025. – El presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso local, Adrián Ávila Estrada, urgió a los gobiernos federal y estatal a asumir corresponsabilidad para enfrentar la crisis de sobrepoblación que padecen los reclusorios de Veracruz.

De acuerdo con cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, la entidad se ha mantenido durante todo el año entre los diez estados con mayor sobrepoblación carcelaria en el país. Actualmente, de los 17 penales estatales, 11 están saturados y cinco de ellos rebasan en más del 50 por ciento su capacidad instalada.

La situación se agravó tras el motín registrado el mes pasado en el Centro de Reinserción Social (CRS) de Tuxpan, donde murieron nueve personas. A raíz de este hecho, la gobernadora Rocío Nahle anunció la construcción de dos nuevos penales a cargo del estado; sin embargo, reconoció que el proyecto no se concretará este año por falta de presupuesto y terrenos.

Llamado a usar la infraestructura existente

Ante este panorama, Ávila Estrada, también coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, respalda la propuesta de construir nuevos penales en Veracruz.

“Es una buena noticia que se vayan a construir dos penales estatales, pero lo importante es utilizar lo que ya tenemos, en condiciones óptimas y con dignidad para los reos”, señaló.

El legislador subrayó que la reubicación de internos, además de disminuir el hacinamiento, contribuiría a mejorar la seguridad al clasificar de manera adecuada a la población penitenciaria según su nivel de riesgo.

“Debe haber una reubicación porque el hacinamiento es lo que nos provoca estrés social y muchos problemas que luego lamentablemente se traducen en muertes”, concluyó.