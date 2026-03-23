Personal de la UPN en Veracruz acusa adeudos y falta de claridad en manejo de recursos

Personal de la UPN en Veracruz acusa adeudos y falta de claridad en manejo de recursos

marzo 23, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Trabajadores administrativos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Veracruz denunciaron afectaciones en sus prestaciones y estímulos, así como incertidumbre sobre el manejo de los recursos que permiten el funcionamiento de las unidades regionales.

De acuerdo con los inconformes, esta situación impacta a cerca de 70 trabajadores en las sedes de Xalapa, Veracruz, Orizaba, Poza Rica y Coatzacoalcos, quienes se encuentran a la espera de pagos correspondientes a estímulos de antigüedad, desempeño administrativo y renivelación.

Juan Carlos Galindo García, administrativo de la unidad 302 en el puerto de Veracruz, explicó que la principal exigencia es la apertura de mesas de diálogo con autoridades educativas estatales.

“El motivo de este llamado es (…) que nos pueda ayudar a aperturar unas mesas de negociación con autoridades de la Secretaría de Educación, debido a los atropellos que han venido cometiendo (…) con nuestras prestaciones, estímulos e ingresos”, señaló.

Indicó que una de las principales preocupaciones es la posible transferencia de los recursos propios de las instituciones a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), sin que exista claridad sobre su destino.

“No sabemos cuáles son las reglas ni las medidas que van a utilizar, y si nos van a devolver esos recursos que mucha falta le hacen a las unidades regionales”, expresó.

Por su parte, María Santiago Ramírez, administrativa de la unidad 305 de Coatzacoalcos, afirmó que los adeudos en prestaciones no son recientes.

“Hemos sido afectados en lo que son nuestros estímulos, algunos estímulos que desde el 2016 no hemos recibido y estamos aquí porque sabemos que es la única forma en que nos podemos hacer escuchar”, dijo.

Los trabajadores señalaron que, pese a haber presentado solicitudes ante diversas instancias, no han obtenido respuesta.

“Hemos metido constantemente documentos (…) y no hemos sido escuchados. Tenemos el respaldo de documentos (…) en cuanto a nuestro estímulo de antigüedad, al desempeño administrativo y renivelación”, añadieron.