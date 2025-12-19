Persisten municipios sin Institutos de las Mujeres por falta de voluntad política

diciembre 19, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La ausencia de voluntad política en algunos ayuntamientos ha frenado la creación de Institutos Municipales de las Mujeres en todo el estado, a pesar de que la ley establece su instalación y la asignación de presupuesto específico, reconoció la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Zaira Del Toro Olivares.

La funcionaria recordó que la Ley Orgánica del Municipio Libre, en su artículo 86 Bis, obliga a los gobiernos municipales a destinar recursos para el funcionamiento de estos organismos, disposición que no ha sido atendida de manera generalizada.

Ante este incumplimiento, señaló que el IVM mantiene un proceso permanente de verificación, seguimiento y acompañamiento a los ayuntamientos, con el objetivo de impulsar la instalación y correcta operación de los institutos municipales.

Como parte de estas acciones, adelantó que durante el primer trimestre del año se pondrá en marcha un programa de capacitación dirigido a las titulares de los institutos, el cual incluirá tanto formación conceptual como herramientas administrativas.

Este trabajo, explicó, se realiza en coordinación con el Congreso del Estado, encargado de vincular a los ayuntamientos para el cumplimiento de la ley, así como con el Órgano de Fiscalización Superior, que supervisa la asignación de recursos y la rendición de cuentas.

Del Toro Olivares reiteró que, aunque existe un marco legal claro, el principal obstáculo sigue siendo la falta de voluntad política, por lo que el instituto reforzará sus labores de acompañamiento para garantizar los derechos de las mujeres en todos los municipios de Veracruz.