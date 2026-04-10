Persisten más de 800 toneladas de hidrocarburo sin disposición final en Veracruz

Persisten más de 800 toneladas de hidrocarburo sin disposición final en Veracruz

abril 10, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Más de 800 toneladas de hidrocarburo recolectadas en playas del Golfo de México permanecen sin una disposición final adecuada, lo que representa una emergencia ambiental en Veracruz, advirtió Juan Carlos Atzin, presidente de la organización “En el corazón está el cambio”.

El activista alertó que el problema ha dejado de estar en el mar y ahora se concentra en tierra, donde los residuos peligrosos continúan acumulados sin un manejo claro.

“Esas 800 toneladas recolectadas es ahora el tema el derrame del mar ahora se encuentra en la tierra… y es lo que urge disponer adecuadamente”, señaló.

Ante esta situación, la organización promovió el amparo 594/2026 para exigir a autoridades federales y ambientales que informen y actúen de manera integral frente al derrame.

Atzin explicó que, por su naturaleza, el hidrocarburo no puede ser manejado como basura común.

“El hidrocarburo es un residuo peligroso y por tanto debe de tener una disposición final adecuada; no puede ir a rellenos sanitarios ni a tiraderos a cielo abierto tampoco puede enterrarse”, advirtió.

El recurso legal señala omisiones de instancias como la Profepa, Semarnat, la Secretaría de Marina y el Consejo Técnico del Plan Nacional de Contingencia, a quienes se les exige iniciar acciones legales y operativas para atender el daño ambiental.

“La finalidad es la contención, prevención y remediación de los daños al medio ambiente”, subrayó.