Persisten abandono de perros enfermos en Xalapa; refugio llama a fomentar la adopción

febrero 11, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El abandono de perros por parte de sus propietarios continúa siendo una problemática recurrente en Xalapa, especialmente cuando los animales padecen enfermedades graves como cáncer u otros padecimientos terminales, informó Rosario Garduza, integrante del Refugio Patitas Suaves.

Ante esta situación, subrayó la importancia de fortalecer la conciencia social sobre el cuidado animal, así como mantener activas las pasarelas de adopción para que los ejemplares rescatados puedan integrarse a un nuevo hogar.

«Nosotros tenemos años rescatando animalitos en situación de calle, algunos atropellados, macheteados, con tumores, con cáncer, con problemas graves de piel y todos ellos fueron rescatados, rehabilitados y ya están listos para estar con una hermosa familia”.

Indicó que el maltrato animal en la ciudad sigue siendo una constante; sin embargo, la labor del refugio se centra en rescatar, rehabilitar y ofrecer mejores condiciones de vida a los perros.



«Hay muchísimos animalitos que son abandonados, otros que son maltratados y queremos hacer poco a poco conciencia en las personas de que son seres sintientes y merecen el mismo respeto que nosotros; es por eso que hacemos esta labor, rescatamos, rehabilitamos y damos en adopción”.



Aunque no cuentan con una estadística formal, señaló que han rescatado al menos 25 perros con síntomas de cáncer que fueron abandonados por sus dueños.



Añadió que existe resistencia por parte de algunas personas para adoptar mascotas con enfermedades, lo que ha provocado que el refugio albergue actualmente a cerca de 70 perros.



Asimismo, anunció que el próximo sábado realizarán una Pasarela de Adopción en el Paseo de Los Lagos, donde participarán 10 perros rescatados, ya rehabilitados y listos para integrarse a una familia.

“Ya están rehabilitados, esterilizados, vacunados y desparasitados, listos para una hermosa familia”.



Durante el evento también se estarán recibiendo donaciones, con el objetivo de reunir hasta 400 kilos de alimento para los animales bajo resguardo.