Pentatlón, una oportunidad de disciplina y desarrollo deportivo

septiembre 26, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Ante una sociedad digitalizada y llena de distractores es necesario ofrecer a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes alternativas de distracción deportiva y con disciplina, por lo que el Pentatlón Federalizado puede convertirse en una buena opción.

Al respecto, Ana Fabiola Ortiz Martínez, tercer jefe de la Federación del Pentatlón en Xalapa dijo que está organización ofrece actividades deportivas de interés para los niños.

“Es importante tener disciplina en todos los factores, pero nosotros nos enfocamos más allá, en el deporte. Actividades deportivas, que les sirvan a ellos para su día a día”.

Entre las actividades que se ofrecen se encuentran el rapel, acondicionamiento físico, que son proporcionados por los instructores del Pentatlón así como otros con la suficiente capacidad para entrenarlos.

La tercer jefe de la Federación destacó que, si bien la sede ubica en la Colonia Progreso, se tiene presencia en varias colonias de Xalapa, como El Moral.

Al Pentatlón pueden ingresar menores desde los siete años de edad en adelante y cualquier información la pueden solicitar al número celular 2283924476.