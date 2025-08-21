Peligran familias por desbordamiento de 160 fosas sépticas en Xalapa

agosto 21, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Pobladores denunciaron que en la colonia 6 de Junio de la ciudad de Xalapa se descordaron 160 fosas sépticas, lo que representa un grave problema de salud pública.

Por este motivo, miles de familias xalapeñas están en peligro, a pesar de que la situación ya fue notificada varias veces a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS).

De acuerdo con José Antonio López Villegas, responsable de la colonia mencionada ubicada en la Reserva El Tronconal, las aguas negras se han salido a la calle y las autoridades municipales niegan la atención correspondiente.

El pasado 3 de agosto, una comisión de colonos adheridos al Movimiento Antorchista en Xalapa protestó frente a CMAS, en la avenida Miguel Alemán, para solicitar a la dependencia el urgente desazolve de estas fosas, ya que su desbordamiento provoca un hedor insoportable y genera severos focos de infección.

En esa ocasión, los manifestantes fueron recibidos por la directora de CMAS, Ana Iris Ruiz Gómez, quien se retiró de la reunión sin darle solución a esta urgente demanda argumentando que el camión hidroneumático (bacon) lleva 20 días descompuesto y que la dependencia no tiene dinero para repararlo.

Los afectados acordaron con el representante de la directora, Adán Burgos Monfil, que se reparara el camión para que los próximos días estuviera realizando las labores de desazolve, sin embargo, la situación ha empeorado y los casos de infecciones gastrointestinales y de dengue se han ido incrementando en la colonia y en toda la zona en los últimos días.

Los afectados exigen que el Ayuntamiento de Xalapa, y en concreto al presidente municipal, Alberto Islas Reyes, tome el asunto como algo grave y apliquen medidas inmediatas para desasolvar las fosas sépticas, pues de lo contrario las autoridades municipales estarán actuando negligentemente ante una problemática social grave que les corresponde solucionar.

“Casos de dengue se han presentado entre la población e infecciones graves provocadas por las aguas negras que se desbordan por las calles, no podemos ni comer a gusto, o simplemente no se puede vivir por el hedor en todos lados, las lluvias recientes han acelerado este problema”, comentó Antonio Villegas.

Los colonos amagaron con manifestarse nuevamente en las principales calles de Xalapa para que el problema sea atendido lo antes posible.