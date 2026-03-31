Película Backrooms de A24 adapta creepypasta viral con estreno en cines a finales de mayo

marzo 31, 2026

La productora A24 ha desatado el misticismo digital con el lanzamiento del primer tráiler oficial de Backrooms, una de las apuestas de ciencia ficción y terror más esperadas del año. Bajo la dirección del joven visionario Kane Parsons, la cinta traslada el fenómeno viral del “metraje encontrado” a la gran pantalla, explorando los límites de la realidad y el aislamiento urbano. Con un estreno programado para el 29 de mayo, la película promete sumergir a la audiencia en un laberinto de pasillos amarillos y oficinas vacías donde la lógica física parece no tener cabida, convirtiendo un simple espacio cotidiano en una pesadilla dimensional.

Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve protagonizan esta pesadilla de terror psicológico

El reparto de esta producción destaca por su alto calibre actoral, encabezado por el experimentado Chiwetel Ejiofor y la actriz Renate Reinsve, quien recientemente recibió una nominación al Óscar por su trabajo en Sentimental Value. La historia sigue a un grupo de personas atrapadas en una estructura infinita ubicada tras las paredes de una tienda convencional. El tráiler logra transmitir una angustia existencial profunda, acentuada por una voz que susurra una de las frases más inquietantes del metraje: “A veces tengo miedo de perderme”. Esta premisa plantea si, en la inmensidad de ese vacío, los protagonistas están realmente solos o acechados por seres de otro mundo.

Acompañando a los protagonistas, figuras como Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell completan un elenco que da vida a este guion escrito por Will Soodik. La atmósfera de la película, cargada de una estética retro y opresiva, se apoya en el talento de productoras de renombre como Atomic Monster y 21 Laps. Esta colaboración entre titanes del género busca elevar el concepto de las “liminal spaces” o espacios liminales a un nuevo estándar cinematográfico, donde el terror no proviene de lo que se ve, sino de la imposibilidad de encontrar una salida en un entorno perpetuamente vacío.

Una leyenda urbana de internet que cobra vida en la gran pantalla

El origen de Backrooms se remonta a una famosa creepypasta nacida en el foro 4chan durante el año 2019, la cual inspiró la serie viral de videos de Parsons. El concepto original narra cómo un joven cineasta de la década de 1990 cae accidentalmente a otra dimensión, un lugar que evoca la nostalgia incómoda de oficinas abandonadas. Para garantizar la fidelidad y el impacto visual de esta leyenda urbana, la producción cuenta con un equipo de productores de élite, incluyendo a James Wan, Shawn Levy y Osgood Perkins, quienes han trabajado para que cada rincón de este laberinto resulte genuinamente perturbador para el espectador.

Con el irónico y escalofriante lema “¡Liquidación total!”, la cinta se prepara para invadir las salas de cine a finales de mayo. La narrativa no solo se limita al susto convencional, sino que juega con la psicología del público al cuestionar la seguridad de los espacios que habitamos diariamente. La dirección de Parsons, quien saltó a la fama gracias a su maestría técnica en YouTube, asegura una transición orgánica del formato digital al cine comercial. Tras ver los pósters y el avance queda claro que pedir ayuda en el almacén de una tienda nunca volverá a sentirse como una acción inofensiva.