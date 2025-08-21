Pegan ficha de búsqueda en hospitales de Xalapa para localizar al menor José Fernando

agosto 21, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. José Fernando Juan Durán, un adolescente de 13 años, originario de Tlacolulan, desapareció desde el pasado 13 de agosto en la ciudad de Xalapa, la capital de Veracruz, mientras iba a un “mandado” para comprar víveres.

Sus familiares y amigos recorren hospitales y otros lugares para pegar su ficha de búsqueda en espacios públicos y así localizarlo con vida lo antes posible.

Unas amigas de la familia, quienes pidieron el anonimato, indicaron que el menor es originario de la comunidad El Cojolite, municipio de Tlacolulan, ubicado en la región capital de la entidad.

La mañana de este jueves 21 de agosto acudieron al Hospital Regional “Doctor Luis F. Nachón” y colocaron la fotografía con datos particulares de José Fernando en las casetas telefónicas.

Las entrevistadas comentaron que la última vez el menor fue visto en la terminal de la línea Autotransportes Banderilla, ubicada sobre la calle Pípila, en la capital veracruzana.

“Lo mandaron a un mandado aquí a Xalapa, vino a comprar, este, víveres. La última vez que lo vieron, sus papás lo vieron, pues, en su casa. Y dicen que lo vieron, este, acá en la terminal de autobuses, en Pípila”, detalló una de ellas.

Las mujeres también han pegado la ficha que emitió la Comisión Estatal de Búsqueda en las paradas de autobuses y en distintos puntos de la ciudad de Xalapa.

“Hemos estado pegando en hospitales, en todos los hospitales, Cruz Roja, en negocios que nos permiten, porque hay paradas que lugares donde no puede ser, no se puede hay paradas que lugares donde no debe ser, no se puede anunciar, en Ruiz Cortines, este Pípila, avenida Xalapa, Rotonda, la salida a Pacho Viejo, Los Sauces”.

Son cinco personas voluntarias que se sumaron a las labores de búsqueda, con la finalidad de dar con el paradero del menor de edad.