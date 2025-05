PAN pide a Nahle que garantice seguridad en comicios del 1 de junio

mayo 15, 2025

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- Santiago Taboada Cortina, Secretario de Acción Política del PAN Nacional, lamentó que desde el gobierno de Veracruz se esté jugando “al gato y al ratón”, responsabilizando a los partidos políticos de tener candidatos “generadores de violencia”, cuando es obligación del Ejecutivo garantizar la seguridad para todos los ciudadanos.

De gira por Xalapa, donde se presentó el programa de seguridad para la capital -la segunda ciudad más violenta de la entidad-, el panista pidió a la gobernadora Rocío Nahle no estar “echando la bolita” a los partidos, pues es el gobierno el que debe garantizar seguridad durante las campañas y el día de la jornada electoral.

Al ser cuestionado por la postura de Nahle García que mencionó que los partidos políticos postularon a “generadores de violencia” en los municipios, le pidió asumir la responsabilidad que implica haber ganado en las urnas de 2024.

“La gobernadora lo que quiere es aventar una cortina de humo, porque no tiene respuesta absolutamente de nada, no hay avances de investigaciones, díganme responsables. Que se haga responsable la gobernadora, ella es la responsable política en el estado, de que ningún candidato, ni los de su partido, ni a los de oposición, les pase absolutamente nada, lo que quiere decir es que sus policías estatales no están haciendo su chamba, la fiscalía no está trabajando”, expresó.

Calificó como preocupante que, en cualquier recorrido, se pueda matar a sangre fría no solo a los políticos, sino también a cualquier ciudadano, por lo que le pidieron que se ponga a trabajar para dar resultados en seguridad.

“Le decimos a la gobernadora que deje de jugar al gato y al ratón, y que mejor se ponga a trabajar y a dar resultados por lo que quieren, insisto, los veracruzanos, que es seguridad”, dijo el panista.