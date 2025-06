Organizaciones civiles convocan a marcha contra elección judicial; consideran que fue un fracaso

junio 20, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Ciudadanos convocan a una movilización en Xalapa para concientizar a la sociedad acerca de los efectos negativos de la reforma judicial.

La extrabajadora del Poder Judicial de la Federación (PJF), Monserrat de Alba, platicó con los integrantes de una colectiva para realizar una marcha en defensa de la justicia.

“Es una iniciativa totalmente ciudadana. Si te fijas en la convocatoria, está como firmada, por decir así, por RECAP, que es Resistencia Civil. Pero está convocada por RECAP y por México Unido. México Unido es una filial o un brazo de Somos México. Aquí en Xalapa sí hay un grupo de Somos México y tengo contacto con Ángel Q. que es como el representante de Somos México aquí en Xalapa”.

La movilización se llevará a cabo el domingo 6 de julio en Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, en la zona centro de la ciudad de Xalapa, contra la elección judicial.

“La idea sí es que se advierta que la convocatoria es ciudadana, porque, por ejemplo, ya hicieron la nota también, pero pusieron que son trabajadores del Poder Judicial quienes convocan a la marcha. Y la verdad es que los ánimos dentro del Poder Judicial están muy decaídos, ya somos muy pocas personas activas. Y pues lo que necesitamos más bien es activar a la sociedad para concientizar de los beneficios que resulta la reforma en contra de las personas mexicanas en general. No necesitas ser abogada o abogado ni pertenecer al Poder Judicial de la Federación para saber que esta reforma te afecta”.

Monserrat de Alba recordó que la elección judicial estuvo plagada de irregularidades, lo que resta legitimidad al proceso presuntamente democrático.

“Tenemos resultados como que se reconoció ante el INE la existencia de urnas embarazadas, actas planchadas, la incidencia errónea de los acordeones. Todas estas situaciones dan fe de lo sucio que está todo este proceso. Además, por ejemplo, el hecho de que ya teníamos antecedentes de que se colaron personas vinculadas con el crimen organizado”.

Por tal motivo, asociaciones civiles convocan a la movilización en la capital de Veracruz el próximo 6 de julio.

“Parece ser, incluso, que ya una defensora del Chapo quedó como jueza en Sinaloa. No solamente eso, también de grupos controvertidos como la Luz del Mundo. También acaban de no validar 33 triunfos derivados de que las personas candidatas no cumplían con los requisitos mínimos de calificación. Y entonces todo esto es un síntoma de todo lo mal que está este proceso y todo lo que puede venir a afectar a la ciudadanía esta reforma judicial y es lo que queremos que se haga ver en esta reforma”, añadió.