OPLE asigna 74 regidurías únicas para Ayuntamientos de Veracruz, mayoría son mujeres

septiembre 15, 2025

Por Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) aprobó el primer paquete de asignación de regidurías únicas para 74 municipios de la entidad, como parte del proceso electoral 2024-2025.

De estas designaciones, 69 regidurías fueron asignadas a mujeres, en cumplimiento con los principios de paridad de género y alternancia por periodo electivo anterior, marcando un avance importante en la representación femenina en los Cabildos municipales de Veracruz.

“Los partidos políticos fueron promotores de la integración de mujeres en los Cabildos, y con ello, las mujeres se suman a la paridad de género en base a los bloques de competitividad”, señaló la presidenta del OPLE durante la sesión.

Regidurías con enfoque de género

En 46 municipios, la asignación se dio como parte del cumplimiento de alternancia, ya que el cargo fue ocupado anteriormente por un hombre. Además, antes del proceso electoral, el OPLE ordenó que en 50 municipios, todos los partidos debían postular candidatas mujeres. Como resultado, en 46 de esos casos se cumplió con esta medida afirmativa.

Cabe destacar que la figura de la regiduría única representa el primer punto de contacto entre el gobierno municipal y la ciudadanía, por lo que su integración con enfoque de género cobra especial relevancia.

Municipios con regiduría única asignada:

Alpatláhuac, Apazapan, Astacinga, Atlahuilco, Atzacan, Ayahualulco, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Chacaltianguis, Citlaltépetl, Coetzala, Colipa, Comapa, Coxquihui, Coyutla, Filomeno Mata, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ignacio de la Llave, Ixcatepec, Ixhuatlán del Sureste, Ixhuatlancillo, Jalcomulco, Jilotepec, Juchique de Ferrer, La Perla, Las Minas.

Así como: Las Vigas de Ramírez, Los Reyes, Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Mecayapan, Miahuatlán, Mixtla de Altamirano, Moloacán, Naolinco, Oluta, Otatitlán, Oteapan, Pajapan, Rafael Delgado, Rafael Lucio, San Andrés Tenejapan, San Rafael, Santiago

Además de: Sochiapan, Soledad Atzompan, Tamalín, Tampico Alto, Tantima, Tatahuicapan de Juárez, Tatatila, Tehuipango, Tenampa, Tenochtitlán, Tepatlaxco, Tepetlán, Tequila, Texcatepec, Texhuacán.

También en: Tlachichilco, Tlacolulan, Tlacotepec de Mejía, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Tonayan, Totutla, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Xoxocotla, Yanga, Zacualpan, Zentla, Zontecomatlán de López y Fuentes, y Zozocolco de Hidalgo.