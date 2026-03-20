OMS reconoce al Laboratorio Nacional de Referencia de la COFEPRIS por cumplimiento de estándares internacionales

OMS reconoce al Laboratorio Nacional de Referencia de la COFEPRIS por cumplimiento de estándares internacionales

marzo 19, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informa que su Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el cumplimiento de Buenas Prácticas de Laboratorio conforme a los parámetros para Laboratorios de Control de Calidad Farmacéutica (GPPQCL, por sus siglas en inglés).

Este reconocimiento avala que el personal científico del LNR y los procesos que se realizan operan conforme a estándares internacionales para el control de la calidad de los medicamentos y materias primas farmacéuticas.

La notificación oficial, emitida por la OMS desde su sede en Ginebra, Suiza, concluyó que, tras una exhaustiva inspección presencial y revisión documental, el laboratorio opera conforme a los estándares internacionales.

Los procesos inspeccionados fueron considerados conforme a los estándares GPPQCL para producto terminado e Ingredientes Farmacéuticos Activos (API’s, por sus siglas en inglés) mediante pruebas físicas, químicas, de identificación, ensayo, impurezas y sustancias relacionadas, así como pruebas microbiológicas y la determinación de endotoxinas bacterianas.

Este reconocimiento fortalece la capacidad y la rectoría de la COFEPRIS en el análisis de los productos farmacéuticos, previniendo así la comercialización de medicamentos subestándar o falsificada, y para cumplir con su misión de proteger a la población contra riesgos a la salud.

Adicionalmente, el reconocimiento abre la puerta al establecimiento de acuerdos de equivalencia o reconocimiento mutuo con otras agencias regulatorias y favorece el intercambio técnico internacional, lo que puede agilizar el acceso a medicamentos innovadores y genéricos sin comprometer su seguridad, calidad y eficacia.

Con este reconocimiento COFEPRIS refrenda su compromiso, capacidad técnica y científica para proteger la salud del pueblo de México.