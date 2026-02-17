Nuño acusa retroceso histórico en educación

febrero 17, 2026

Redacción/Xalapa. En entrevista para En Contacto, el exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, afirmó que la crisis educativa en México va más allá de Marx Arriaga y representa un retroceso estructural.

Señaló que por primera vez desde la creación de la Secretaría de Educación Pública se ha reducido la matrícula escolar, con un millón y medio de alumnos menos desde 2018. También criticó la desaparición de las escuelas de tiempo completo y la disminución del presupuesto educativo.

Nuño, exfuncionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto, sostuvo que el problema es de fondo y ha provocado retrocesos en cobertura y calidad educativa.