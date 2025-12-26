Nublado y lluvias fuertes en Veracruz

diciembre 26, 2025

Este día, un nuevo frente frío (núm. 24) ingresará a Baja California, en combinación con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, generarán descenso de temperatura en el noroeste del territorio nacional, así como lluvias puntuales fuertes en Baja California; adicionalmente lluvias y chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Asimismo, existirán condiciones propicias para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en altura y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el golfo de México, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Simultáneamente, un canal de baja presión en el centro del país, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en dicha región; con lluvias puntuales fuertes en Guerrero.



El Servicio Meteorológico Nacional vigila la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste de la República Mexicana.

Pronóstico de lluvias para hoy 26 de diciembre de 2025:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Guerrero, Veracruz (Las Montañas, Capital y Olmeca), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Veracruz (Totonaca, Sotavento, Papaloapan y Los Tuxtlas), Estado de México, Morelos, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Nautla), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Michoacán, Colima y Jalisco.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Durante esta mañana, persisten condiciones para la formación de nieblas en los municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, B.C.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 26 de diciembre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa) y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 26 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 26 de diciembre de 2025:

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, (durante la mañana): istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora (costa), Sinaloa (costa), Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo medio nublado, bancos de niebla y ambiente frío a fresco en la región, así como muy frío en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con chubascos dispersos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 19 a 21 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado, con lluvias fuertes en Baja California y chubascos en Baja California Sur. Las lluvias fuertes podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, bancos de niebla, ambiente fresco, y frío a muy frío en zonas montañosas de Baja California. Durante la tarde, ambiente templado en Baja California y cálido en zonas de Baja California Sur. Viento del oeste y noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Baja California y Baja California Sur. Asimismo, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Baja California. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con posibilidad de chubascos en Sonora. Sin lluvia en Sinaloa. Por la mañana ambiente fresco, y frío a muy frío en zonas serranas de Sonora. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento de componente oeste de 20 a 30 km/h en la región y con rachas de 40 a 60 km/h en la costa de Sonora y Sinaloa. Asimismo, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Sonora.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado en el transcurso del día, con probabilidad de lluvias aisladas en Michoacán, Colima y Jalisco. Sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco; frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en la región.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, además de lluvias fuertes en Guerrero; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco, y frío en zonas serranas de Oaxaca. Bancos de niebla en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Por la mañana, viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), así como viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en Guerrero.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Las Montañas, Capital y Olmeca) y Tabasco; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Veracruz (Totonaca, Sotavento, Papaloapan y Los Tuxtlas), además de lluvias aisladas en Tamaulipas y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Nautla). Por la mañana, ambiente fresco, y frío con posibles heladas en la zona montañosa de Veracruz. Bancos de niebla en la región. Durante la tarde, ambiente templado. Viento de componente este de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con probabilidad de lluvias y chubascos en la región; las cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente templado y cálido a caluroso durante la tarde. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h en zonas costeras.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con probabilidad de lluvias aisladas y descargas eléctricas en Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí. Sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente frío en la región, y muy frío a gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León. Asimismo, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Chihuahua.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), chubascos en Morelos, además de lluvias aisladas en Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Ambiente frío por la mañana y muy frío con posibles heladas en zonas altas de Tlaxcala y Puebla. Bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en la región. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Ángel Rosario Cabada, Ver., 130.2; Macuspana, Tab., 9.0; Yajalón. Chis., 7.0; Tijuana, B.C., 6.0; Tlalpan, CDMX, 2.0 y Naucalpan, Edo. Méx., 1.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Culiacán, Sin., 36.3; Acapulco, Gro., 35.0; Manzanillo, Col., 33.9; Puerto Ángel, Oax., 33.8; Empalme, Son., 33.6; Arriaga, Chis., 33.1 y Aeropuerto Internacional de la CDMX, 20.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Tlaxcala, Tlax., y Puebla, Pue., 8.4; Guadalajara, Jal., 9.8; Chihuahua, Chih., y Zamora, Mich., 10.2; Saltillo, Coah., 10.9; Querétaro, Qro., 11.4 y Aeropuerto Internacional de la CDMX, 9.0.